Dorpskern van Veerle wordt verkeersveiliger: inwoners kunnen op infomarkt kennismaken met plannen

veerleHet Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een grondige herinrichting van de dorpskern van Veerle-Laakdal. Er komen nieuwe fietspaden en veilige kruispunten en ook de omgeving van de scholen zal worden aangepakt. De aanvang van de werken is pas in 2028 voorzien, maar inwoners kunnen komende woensdag al komen kennismaken met de plannen op een infomarkt in basisschool De Wissel.

Veerle ligt op de kruising van twee drukke verbindingswegen: de N127 (Oude Geelsebaan/ Veerledorp/ Diestse Baan) en de N141 (Vorstse Baan). Het centrum krijgt daardoor veel verkeer te verwerken. Tegelijkertijd worden deze wegen ook veel gebruikt door fietsers en voetgangers, bijvoorbeeld om naar een van de drie basisscholen te gaan. Maar de weginfrastructuur in Veerle is niet aangepast op die combinatie van al dat verkeer. Er liggen smalle, onveilige fiets- en voetpaden en de oversteekplaatsen zijn onveilig, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.

Veiliger en aantrekkelijker

“We gaan daarom zorgen voor een grondige herinrichting van het centrum van Veerle, waar de twee gewestwegen samenkomen”, aldus Simon Tullen, projectleider van Wegen en Verkeer. “De rijwegen worden vernieuwd en we leggen overal brede fiets- en voetpaden aan. Verschillende kruispunten krijgen een veiligere inrichting en we hebben extra aandacht voor een herkenbare, veilige omgeving van de scholen. Ten slotte zorgen we voor meer groen in het straatbeeld. Zo maken we Veerle een stuk veiliger én aantrekkelijker.”

Bij de opmaak van de ontwerpplannen werd ook de omgeving betrokken. “We hebben samengezeten met een klankbordgroep waarin vertegenwoordigers van de scholen, handelaars, landbouwers, Fietsersbond en kerkgemeenschap samenkwamen”, vervolgt Tullen. “Stuk voor stuk lokale experten van wie we veel lokale kennis hebben meegekregen. Door samen na te denken, ligt er nu een plan op tafel dat helemaal op maat is van Veerle.”

Na werken op Averboodsebaan

Het gemeentebestuur van Laakdal wil ook de gemeentewegen die aantakken op de gewestweg mee onder de loep nemen. Zo wil het bestuur, in afwachting van de werken op de gewestweg, op basis van de resultaten van de enquête in drie school een aantal quick wins realiseren op haar onderliggend wegennet. “In de huidige fase bespreken we alle plannen met de aangelanden, ondernemers en andere betrokkenen. Deze dialoog en betrokkenheid is belangrijk om tot een gedragen plan te komen”, aldus burgemeester Tine Gielis (CD&V).

Op woensdag 27 april organiseert Wegen en Verkeer in samenwerking met de gemeente Laakdal een informatiemarkt waar de plannen getoond worden aan de inwoners van Veerle. Tijdens de infomarkt krijgen de inwoners meer informatie over het project, kunnen ze de ontwerpplannen raadplegen en vragen stellen aan de projectleider, het studiebureau en de gemeente Laakdal. De infomarkt vindt plaats in basisschool De Wissel in de Kapellestraat. Inschrijven kan via www.wegenenverkeer.be/laakdal.

“Wat de planning van het project betreft zijn we momenteel bezig met de laatste aanpassingen aan het ontwerp”, legt Tullen tot slot uit. “Tegelijk werken we aan de administratieve voorbereiding van het project. De werken in Veerle volgen op de werken aan de Averboodsebaan (N165), waarbij de fietspaden heraangelegd worden inclusief het kruispunt met de Diestse Baan. Volgens de huidige planning is de start van de werken voorzien voor 2028.”