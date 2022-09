Dieven trekken rolluik omhoog om in te breken

veerle Laakdal opent derde troostplek in Veerle: “Een tastbare plaats om even troost te zoeken”

Na de troostplekken aan de Kapel van Zeven Weeën in Eindhout en de pastorij in Groot-Vorst heeft de gemeente Laakdal een derde troostplekje uitgebouwd aan de grot in de Hulstsestraat in Veerle. De plekjes bieden troost, hoop en verbondenheid voor al wie troost wil geven of vinden.

10 september