Dieven slaan slag in woning op Grote Steenweg

Regio Ben Bols doet oproep aan minister Verlinden: “Zorg dat politie toegang krijgt tot dog- en catID, het zou veel leed verhelpen”

Ben Bols uit Beerse doet een oproep naar minister Annelies Verlinden (CD&V) om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat alle politiediensten toegang krijgen tot DogIden CatID. Door de GPDR-wetgeving kunnen chips van honden en katten alleen maar gelezen als die open staan of als bepaalde diensten – zoals de politie – speciale toegang krijgen. Maar dat is helaas dus nog niet gebeurd. “Het kan enorm veel tijd besparen”, zegt Ben Bols, die ook gemeenteraadslid is voor N-VA in Beerse.

6 januari