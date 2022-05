Rustig leven in een moderne woning die weinig energie verbruikt. Dat is wat je van het nieuwe Durabrik-project in de Reehagenstraat in Laakdal mag verwachten. “Alles wat je dagelijks nodig hebt, is gewoon te voet of met de fiets bereikbaar”, aldus Filip Vandermeeren, die voor Durabrik werkt. Ontdek hier wat het project nog meer te bieden heeft.

• Praktische indeling

Het project bestaat uit vier woningen met een warme uitstraling en een slimme indeling. Beneden heb je een mooie, klare leefruimte met open keuken en zicht op de tuin. Daarbij is er een handige berging die aansluit aan de keuken. Aan de drie slaapkamers grenst ook een ruime badkamer. “Vloeren, badkamer en keuken kan je trouwens zelf kiezen. Voor advies helpen onze partners je graag verder”, zegt Filip.

• Landelijke omgeving

Het project is gelegen in het groen. “Je kan hier eenvoudig de pauzeknop indrukken om even aan het jachtige leven te ontsnappen. Je gaat fietsen in de Laakvallei of volgt gewoon het de Merode-wandelnetwerk om de mooiste plekjes te ontdekken in de sfeer van oude abdijen en kastelen. Ook natuurgebied De Werft is vlakbij. Je komt hier met andere woorden vanzelf tot rust.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een mogelijke manier om je nieuwe stek in te richten. © Durabrik

• Alles in de buurt

Dat wil daarentegen niet zeggen dat het project afgelegen is. Een bakker, slager, apotheek en bank vind je allemaal op wandelafstand. “En de kinderen kunnen gewoon te voet of met de fiets naar school, naar de Chiro en naar de sportclub”, aldus Filip. “Met de auto ben je dan weer in 10 minuten bij de E313. Na de rit kan je die kwijt in je carport of inpandige garage, aan jou de keuze!”

• Slim stroomverbruik

Nog een pluspunt is het energiepeil van de woningen in de Reehagenstraat. Dat is – dankzij de uitstekende isolatieschil en de zonnepanelen op het dak - lager of gelijk aan 20. “Alle woningen beschikken bovendien over het slimme Home Control systeem. Zo verbruik je de energie op de momenten dat ze het meest voorradig is en ga je de strijd aan met sluimerverbruik”, zegt Filip.

• In goede handen

Tot slot kan je er als koper van een Durabrik-woning zeker van zijn dat je in goede handen bent. “Zo kan je met een gerust hart kopen want wij werken met een vaste prijs”, aldus Filip nog. “Dat wil zeggen dat bij contractondertekening de afgesproken prijs niet meer stijgt ook al stijgen de grondstofprijzen.”

Wil je meer informatie over dit project in Laakdal? Surf dan naar de website. Je mag ook altijd contact opnemen met Durabrik. Dat kan door te mailen naar info@durabrik.be of te bellen naar het nummer 09 280 60 60.

Volledig scherm Een beeld op een van de huizen vanuit de tuin. © Durabrik