CD&V vraagt Agentschap Wegen en Verkeer om werk te maken van bewegwijzering naar Geel op nieuwe rotonde

NET OPEN. Johan en Els serveren moderne Franse keuken in Joels, het restaurant in hun eigen woning: “In onze tuin geniet je van de kabbelende vijver”

Johan Ariën (54) en Els Bastianen (52) hebben donderdagavond voor het eerst de deuren van hun restaurant Joels in hun eigen huis aan Steenbergen in Laakdal geopend. Voor het koppel is het na verschillende horeca-avonturen — eind maart namen ze afscheid van bistro ‘t Zand in Westerlo — dus letterlijk thuiskomen, maar het duo brandt nog van ambitie. “We willen hier op gastronomisch vlak nog een niveau hoger koken dan in ‘t Zand.”