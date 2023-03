Caro (25) gooit nadat ze dicht bij burn-out zat het roer om met eigen marketingbureau: “Toen ik achter het stuur in slaap viel, wist ik dat het anders moest”

De 25-jarige Caro Beckers uit Laakdal heeft onlangs haar eigen grafisch ontwerp- en marketingbureau uit de grond gestampt, genaamd Brand Out. Daarmee wil ze andere ondernemers helpen om hun passie te volgen, want zelf cijferde ze zichzelf jarenlang weg voor anderen. “Lange tijd was al wat telde in de rij lopen en jobzekerheid. Nu kies ik 100 procent voor mezelf.”

Voor Caro Beckers is het een lange zoektocht geweest om te vinden wat ze écht wil doen. In het middelbaar kreeg ze van leerkrachten te horen dat ze best geen creatieve studie mocht volgen. “Ze vertelden mij dat ik te slim was en een theoretische richting aan de universiteit moest volgen. En zo naïef als ik was, luisterde ik en studeerde ik psychologie”, zegt Caro.

“Het resultaat? Door mij full time in te zetten voor een studie waar ik geen voeling met had, zat ik in mijn master op de grens met burn-out. Ik kon geen trap meer op en ik viel in slaap achter het stuur. Het was dus overduidelijk tijd voor verandering.”

Masterdiploma aan de kant

En dus gooide Caro het ook over een andere boeg. “Eens afgestudeerd besloot ik om voor de eerste keer in 23 jaar voor mijzelf te kiezen. Ik studeerde grafisch ontwerp bij, startte als grafisch ontwerper in bijberoep, legde mijn masterdiploma psychologie aan de kant en ging aan de slag als sociale media marketeer in een agency”, gaat Caro verder.

“Maar ook hier voelde ik mij onbegrepen. Als ambitieuze, gemotiveerde en ondernemende vrouw kreeg ik te horen dat ik te jong was voor mijn ambities. Dat ik geduld moest hebben en dat alles op lange termijn wel zou komen. Dat voelde dubbel aan. In mijn bijberoep werkte ik met grote klanten die mij 100 procent vertrouwden en zeer tevreden waren. Maar op mijn hoofdberoep bleef ik hangen en waren mijn kansen en uitdagingen beperkt. Mijn jonge leeftijd speelde overduidelijk parten.”

Passie volgen

Daarom besloot Caro Beckers om het heft in eigen handen te nemen en startte ze een eigen grafisch ontwerp- en marketingbureau: Brand Out. “Doorheen mijn studieloopbaan en werkcarrière was al wat telde in de rij lopen en jobzekerheid. Het aspect gelukkig zijn en mijn passie volgen was een groot taboe”, aldus Caro.

“Het is nu mijn missie om andere ondernemers te helpen om wél hun passie te volgen. Zo kunnen ze bij mij terecht voor grafisch ontwerp, webdesign, sociale media coaching en sociale media marketing. Met één missie: samen het verschil maken en, zoals mijn mama zou zeggen, anderen een poepje laten ruiken en tonen dat je wél succesvol kan zijn in wat je graag doet.”

