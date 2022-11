Biervrienden in Laakdal vieren tienjarig bestaan met feestweekend en feestbier: “Bij ons is iedereen welkom, van de bierfanaat tot de occasionele bierdrinker”

Bierproeversvereniging Biervrienden in Laakdal zag in 2012 het levenslicht, met huidig voorzitter Johan Vermesen en nog een vijftal bierminnende kameraden als initiatiefnemers. In Laakdal is er immers wel wat interesse voor bier, getuige daarvan de Bierfeesten van BBC Laakdal op het marktplein van Veerle en het Bierfestijn van de chiro Groot-Vorst. Vermesen is ook al jarenlang betrokken bij de organisatie van die laatste en zag, gezien het succes van de zomerse bierfestivals, ook kansen voor een bierproeversvereniging.

Mond-tot-mondreclame

“We hebben destijds een enquête gedaan en er was eigenlijk toen toch ook nog wat scepsis”, vertelt Johan Vermesen. “Sommigen vroegen zich af waarom je in Laakdal zo’n bierproeversvereniging zou starten als je er al hebt in onder meer Geel en Diest. Toch wilden we het proberen. Onze eerste doelstelling was om aan 25 leden te geraken, zodat we toch geregeld eens een proeverij konden organiseren met een tiental leden.”

Volledig scherm Het bestuur van de Biervrienden in Laakdal. © RV

Die doelstelling moesten de Biervrienden echter al snel bijstellen. “In het eerste jaar zaten we al aan 70 à 80 leden. In het begin maakten we nog reclame met affiches, maar na een tijd bleek dat niet meer nodig omdat de mond-tot-mondreclame zo goed werkte”, lacht Vermesen. “Dat aantal is nadien stelselmatig omhoog gegaan, totdat we sinds vijf jaar aan zo'n 165 leden zitten. Dat aantal blijft nu al jaren stabiel. Al die leden zijn er natuurlijk niet maandelijks. Sinds corona is er qua aanwezigheden ook wel een kleine terugval. Terwijl we voor de coronacrisis aan 60 à 80 aanwezigen zaten bij proeverijen, is dat nu eerder 40 à 50.”

Vriendengroep

De Biervrienden in Laakdal gaan er prat op dat iedereen bij hen welkom is. “We willen de drempel zo laag mogelijk houden”, zegt bestuurslid Andy Lievens. “We willen geen club zijn waar enkel bierfanaten welkom zijn. Ook iemand die gewoon af en toe eens een biertje drinkt is zeker meer dan welkom. Je wordt bij ons niet naar buiten gekeken en iedereen babbelt hier met iedereen. Vandaar ook onze naam, hier kom je in een groep vrienden terecht.”

Elke maand - buiten juli en augustus - organiseert de club een activiteit, maar dat is meer dan louter bier proeven. Er is een brede waaier aan activiteiten om zoveel mogelijk belevenis rond bier te creëren. “Ons jaarlijks bierfestival organiseren we in maart. We organiseren dan eigenlijk een soort mini-versie van het Zythos Bierfestival, met voornamelijk lokale bierbrouwers die een standje hebben. We willen namelijk echt de Kempense regio promoten”, gaat Vermesen verder.

Volledig scherm De Biervrienden organiseren bierproeverijen, maar ook nog veel meer dan dat. © RV

Biercocktails

“Daarnaast hebben we onder meer onze Straffe Madammentocht, waarbij de deelnemers tijdens een wandeling onderweg een zestal bieren met een link naar een vrouw degusteren, gaan we jaarlijks op brouwerijbezoek, nodigen we ook brouwerijen uit en organiseren we workshops, bijvoorbeeld rond biercocktails. Hoewel we veel leden uit Veerle hebben en ook in Veerle vergaderen, komen we wel naar buiten als een Laakdalse vereniging. We proberen dan ook in elk deeldorp iets te organiseren.”

In ontmoetingscentrum ‘t Fortun in Groot-Vorst staat er nu een heus feestweekend op het programma om het tienjarig bestaan van de club te vieren. De feestelijkheden worden vrijdagavond geopend met een academische zitting, waarbij er wordt teruggeblikt op de voorbije tien jaren en enkele gastsprekers aan het woord komen, en aansluitend een receptie. Zaterdag is er om 20 uur een bierquiz, zondag organiseren de Biervrienden vanaf 14 uur een streekbierencafé in ‘t Fortun. Iedereen is er welkom om een biertje en hapje te proeven.

Volledig scherm Op het etiket van het feestbier prijkt een subtiele verwijzing naar de afkorting van de Biervrienden in Laakdal (BiL). © Wouter Demuynck

Quadrupel

Tijdens het feestweekend lanceren de Biervrienden ook hun feestbier JuBILee, dat ze voor hun jubileum lieten brouwen door Brouwerij Leysen uit Herentals. “Het is een quadrupel met vier moutsoorten die wat donkerder van kleur is en een zoetere karameltint heeft. We hebben er ook bewust voor gekozen niet te veel speciale kruiden te gebruiken. Het is geen zwaar bier en loopt goed binnen, ondanks het alcoholpercentage van 11 procent. Dat is dus een beetje gevaarlijk”, lacht Andy Lievens. “Het is dan ook een degustatiebier dat je op je gemak moet drinken, het is niet het soort bier dat je op een fuif drinkt.”

Het etiket, met middeleeuwse taferelen, van het feestbier vat de essentie van de Biervrienden in elk geval goed samen. Links is er een vriendengroep te zien, rechts vormt een bloot achterwerk een subtiele geinige verwijzing naar de afkorting van de bierclub. De JuBILee is het vierde bier in het rijtje voor de Biervrienden. “We hebben er 450 liter van laten brouwen”, zegt Vermesen. “Dit wordt nu ons clubbier waarmee we de komende tijd naar buiten gaan komen op evenementen. In de winkel zal het niet te verkrijgen zijn, maar bij succes kunnen we wel laten bijbrouwen zodat dit langer ons clubbier kan blijven.”

