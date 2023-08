Klompenmu­se­um lanceert filmpje in gebaren­taal voor slechtho­ren­den en doven

Stichting Kempens Landschap heeft een filmpje voor slechthorenden en doven gelanceerd in het Klompenmuseum Den Eik in Laakdal. De video in gebarentaal zal in het museum op de aanwezige schermen getoond worden en bevat evenveel informatie als een gegidste rondleiding.