Bestuurder (24) gewond bij botsing tegen paal

Voorbeel­dig Geel bezoekt Zammel met oud beeldmate­ri­aal over deeldorp

Voorbeeldig Geel, dat foto- en videomateriaal van Geelse deeldorpen en verenigingen over de eeuwen heen toont, zakt dit weekend af naar Zammel. Op zaterdag 3 en zondag 4 juni is iedereen welkom in de parochiezaal om oud beeldmateriaal over het deeldorp te ontdekken.