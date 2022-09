Amazing Asia Festival brengt Aziatische lekkernijen en muziek naar Laakdal

laakdalAan Domein De Vesten in Laakdal strijkt dit weekend het Amazing Asia Festival neer. Terwijl bezoekers zich de voorbije drie edities konden laten onderdompelen in de Thaise cultuur , komt nu het hele Aziatische continent aan bod in de vorm van streetfood, muziek en tal van andere animatie.

Het exotische openluchtfestival in Laakdal is op enkele jaren tijd sterk gegroeid. Wat in 2019 begon als Thaise Markt Kempen, dat toen zo’n 3.500 bezoekers lokte, groeide in 2021 uit naar het Amazing Thai Festival - goed voor ongeveer 9.000 bezoekers. Na die drie succesvolle edities gooit het festival het nu lichtjes over een andere boeg en kunnen bezoekers kennis komen maken met de hele Aziatische cultuur.

De bezoekers krijgen zowel vrijdag, zaterdag en zondag een gevarieerd programma voorgeschoteld aan Domein De Vesten. “De geuren van meer dan 50 eetkraampjes dwarrelen over het terrein, terwijl op het podium een programma van dans, zang en live band zich voltrekt. Ontspannen kan dan weer bij de massagestanden en op het exotische zomerterras. Op vrijdagavond is er een afterworkparty, en ook op zaterdag wordt de dag feestelijk afgesloten met opzwepende beats van allerlei dj’s”, vertelt organisator Sjobbe Schellens, zaakvoerder van touroperator UniTrips uit Westerlo.

Weeskinderen

In Leuven ging er dit jaar ook nog een tweede editie van het Amazing Thai Festival door, daarnaast vonden er eerste edities plaats van het Amazing Asia Festival in Maasmechelen en Essence of Thailand in Vilvoorde. De organisatie van het Amazing Asia Festival zamelt geld in voor het goede doel, namelijk de Bamboo School Thailand. Dat is een school en opleidingscentrum ten westen van Bangkok die zich inzet voor weeskinderen en kinderen met medische problemen.

De toegang tot het festival is gratis, maar aan de bezoekers wordt een bijdrage van 1 euro gevraagd die integraal naar het goede doel gaat. “Vorig jaar hadden we in Laakdal bijna 10.000 bezoekers, al was het weer toen wel iets beter dan nu. Maar dat blijft de doelstelling”, gaat Schellens verder. “In Leuven, Maasmechelen en Vilvoorde hebben we eerder dit jaar dat getal al aangetikt. Nu is het weer een thuismatch voor ons.”

Op vrijdag openen de deuren van het festival om 16 uur. Op zaterdag en zondag is dat telkens om 12 uur.

