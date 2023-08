Fietser gewond na val bij uitwijkma­noeu­vre

In de Heidestraat in Westerlo is zondagvoormiddag een fietser gewond geraakt. Het ongeval gebeurde kort voor 11 uur. Een groep fietsers moest in de Heidestraat uitwijken voor een voertuig. Twee fietsers kwamen bij dat manoeuvre ten val. Eén van hen raakte gewond bij de val en is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.