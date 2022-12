200.000 keer bedankt! Deze Laakdalse verhalen hebben jullie het meest geraakt in 2022: van de 89-jarige scheidsrechter tot de cannabisplantage in Veerle

Het meestgelezen Laakdalse stuk van afgelopen jaar ging over de 89-jarige scheidsrechter Mil Bos. Mil werd in januari in de bloemetjes gezet. De Kempenaar heeft een carrière van 65 jaar achter de rug en fluit nog altijd elk weekend een match op het veld van FC De Ware Vrienden in Laakdal. Des te opvallender: al die jaren gebruikt hij nog steeds hetzelfde fluitje. “Mil is twee dingen trouw gebleven in zijn leven: zijn vrouw en zijn fluitje”, lachte voorzitter François Van Gehuchten bij de huldiging.

Ongevallen

Er waren helaas ook enkele ongevallen te betreuren in Laakdal. Een 84-jarige Geelse vrouw geraakte in januari levensgevaarlijk gewond bij een verkeersongeval op de Nijverheidsweg. De auto van de vrouw werd door een vuilniswagen aangereden. Het ongeval gebeurde toen de bestuurster via de oprit van een bedrijf rechtsomkeer wilde maken. De vrachtwagen reed de auto in de flank aan. De wagen werd weggeslingerd door de klap en belandde in de berm naast de weg. De brandweer ging ter plaatse om de bestuurster te bevrijden. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Bij een ander ongeval kwam een 78-jarige man uit Laakdal om het leven. Een wagen belandde in de gracht in de Oranjestraat. Buurtbewoners hoorden een klap en stelden vast dat de auto in brand stond. De brandweer snelde ter plaatse en trof in de uitgebrande wagen een verkoold stoffelijk overschot aan. Het slachtoffer bleek later iemand uit de buurt te zijn.

Volledig scherm Op de Grote Steenweg in Veerle (Laakdal) geraakte een bestuurder in januari levensgevaarlijk gewond toen hij uit zijn wagen werd gekatapulteerd. © Jef Van Nooten

De spectaculaire ongevallen volgden elkaar in sneltempo op in de eerste maanden van 2022. In januari geraakte een 35-jarige man uit Herselt levensgevaarlijk gewond toen hij de controle over het stuur verloor op de Grote Steenweg in Veerle, een verlichtingspaal ramde en vervolgens uit de wagen werd geslingerd en tegen een gevel belandde. Hij werd gevonden door de bewoners van het huis waartegen de wagen tot stilstand kwam.

Cannabisplantage

Ten slotte brachten we in december het nieuws van de cannabisplantage in Veerle-Laakdal. Bij een huiszoeking trof de politie van de zone Geel-Laakdal-Meerhout een actieve cannabisplantage met 740 planten aan. De politie werd op de hoogte gebracht na een tip via het anoniem meldpunt. De verdachten, twee mannen uit Bulgarije, werden aangehouden.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

