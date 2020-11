Tuur Dierckx en Westerlo gaan kopje-onder tegen Union: “Hier moeten we lessen uit leren”

“Dit geeft een rotgevoel”, klinkt het na afloop bij Tuur Dierckx. “We waren klaar om een goede prestatie neer te zetten. De match kon met die vroege goal ook niet beter beginnen, maar lang hebben we die voorsprong niet kunnen volhouden. Telkens dat Union er doorkwam, was het prijs. Ik heb er ook geen verklaring voor. Bij momenten werd er vrij goed gevoetbald, maar soms werden er ook verkeerde beslissingen genomen. Na de 1-3 liepen we achter de feiten aan en toen het dan ook nog 1-4 werd, zakte de moed ons helemaal in de schoenen. Na de rust zijn we als ploeg dan toch iets scherper uit de kleedkamer gekomen, maar het kalf was toen al verdronken. Union speelde in een zetel en hield alles goed gesloten.”