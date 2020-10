Sterke Simon Paulet (KVC Westerlo) debuteert met 2-2-gelijkspel in Deinze: “Twee verloren punten”

“Deinze speelde goed tussen de linies en ging stevig in duel”, zegt Simon Paulet. “Daar hadden we het in de eerste helft best wel moeilijk mee. De coach heeft tijdens de rust ons spelsysteem dan wat bijgestuurd. Hij vroeg om terug ons normale spel te spelen en in één of twee tijden te voetballen. De kansen zouden dan zeker wel komen. En die tactiek werd prima opgepikt door het team. Het zag er lang naar uit dat we die 1-2 gingen vasthouden, maar jammer genoeg slikten we op het einde dan toch nog een tegendoelpunt. Vorige week in Lommel hadden we zelf nog een punt uit de brand gesleept, maar dit voelde toch wel aan als twee verloren punten. Ons vierde gelijkspel al dit seizoen. We hebben nog geen nederlaag geleden, maar we pakken te weinig.”