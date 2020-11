Seraing houdt Westerlo in slotfase van de zege en derde plaats

Het waren de bezoekers die als eerste de neus aan het venster staken. Op voorzet van Swers kopte Bernier al vroeg over. Mikautadze drong door het centrum van de Westelse defensie, maar zijn vizier stond niet goed afgesteld. Qua balbezit waren de statistieken halfweg netjes verdeeld, maar het was toch Seraing dat bleef aandringen. Na een vlotte actie via een paar stationnetjes op de linkerflank moest doelman Özer redding brengen op een gevaarlijke trap van Pierrot. De Luikenaars leken de partij in handen te gaan nemen, maar dan was er plots een reuzegrote kans voor Westerlo. Een voorzet van Dierckx belandde via Ciçek bij Vetokele, maar die wist de 1-0 voor open doel nog naast het kader te mikken. Aan de overkant was er nog een verraderlijke trap van Bernier, maar de beginscore bleef op het bord. Op slag van rust glipte Dierckx wel nog door de buitenspelval, maar de flankspeler werd in extremis nog bijgebeend door Boulenger.