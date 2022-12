Ook Antwerp laat punten liggen: Janssen en Stengs kunnen in extremis nog puntje redden op bezoek bij Westerlo

Westerlo en Antwerp, dat door een blessure van Jurgen Ekkelenkamp ietwat noodgedwongen overschakelde op een 4-4-2, maakten er een open pot voetbal van. Al in minuut twee opende Stengs met een scherpe poging de debatten namens Antwerp en in de rest van de partij zouden er langs beide kansen blijven komen.

Dé mogelijkheid van de eerste helft was voor Michael Frey, die na een knap uitgespeelde aanval maar in een leeg doel had binnen te tikken. Frey was er echter te gerust in en liet Tagir de bal nog voor zijn neus weg halen. Westerlo scoorde wél voor de rust. Chadli leek een corner van Maxime De Cuyper in doel te verlengen, maar bij nader inzien was het een Olympisch doelpunt van de Westelse linksback.

In de tweede helft bleef het spel voortdurend op en neer gaan. Dat resulteerde in twee goals voor de thuisploeg (van Madsen en Fixelles) en drie voor de bezoekers (van Frey, Janssen en Stengs). De 3-1 van Fixelles - iets voorbij het uur - leek de tik te veel te zijn voor Antwerp, maar dat was buiten de veerkracht van de jongens van Mark van Bommel gerekend. Antwerp slaagde er dus niet in om maximaal te profiteren van puntenverlies van de andere kopploegen, maar kon toch vermijden dat het met het heel zuur gevoel het nieuwe jaar in moest.

Alderweireld: “Moeten eens terug drie punten pakken”

Teleurgestelde gezichten bij die van Antwerp achteraf. Ondanks de twee late doelpunten voelt het als twee verloren punten. “Als we onze momenten voor rust grepen, dan krijg je een andere match”, zegt Toby Alderweireld. “Da’s vervelend. Tegen Standard scoorden we wel, en behielden we de controle. Maar da’s makkelijk achteraf. We moeten eens terug drie punten pakken. We speelden niet slecht, maar we laten na onszelf te belonen. Bij de tegengoals gingen we zelf in de fout, we stonden niet goed. Natuurlijk moest ik de bal zelf ook beter wegschieten, maar na een inspanning van 80 meter zag ik niet meer wat er achter mij gebeurde. Hij schiet ‘m behoorlijk mooi binnen, en da’s ongelukkig.”

“Vandaag verliezen we twee punten”, zuchtte ook Jelle Bataille. “Zeker na het puntenverlies van Genk en Club is dat jammer. Nu pak je in extremis wel een puntje, maar eigenlijk moesten dat er drie zijn. Er heerst ontgoocheling. We scoren gewoon te weinig. En da’s straf, als je er drie maakt. Maar als het bijvoorbeeld 3-6 was, had niemand daarover geklaagd. Aan wat dat ligt? Ze wouden vandaag niet binnen. Michael (Frey) scoort zo’n ballen normaal met z’n ogen dicht.”