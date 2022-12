Ook Antwerp laat punten liggen: Janssen en Stengs buigen in slotminuten 3-1-achterstand nog om in gelijkspel

Dé mogelijkheid van de eerste helft was voor Michael Frey, die na een knap uitgespeelde aanval maar in een leeg doel had binnen te tikken. Frey was er echter te gerust in en liet Tagir de bal nog voor zijn neus weg halen. Westerlo scoorde wél voor de rust. Chadli leek een corner van Maxime De Cuyper in doel te verlengen, maar bij nader inzien was het een Olympisch doelpunt van de Westelse linksback.