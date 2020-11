Omstreden strafschop van Christian Brüls brengt KVC Westerlo voorbij Lierse K. (0-1): “Moeten het soms beter uitspelen”

Het Lierse protest was niet geheel onterecht, want voorafgaand op de penaltyfase was er een duidelijke overtreding van Remmer op Osei-Berkoe die niet gefloten werd. “Dat was een foutje van de ref”, moet matchwinnaar Brüls toegeven. “Maar goed, er zijn ooit ook al dergelijke fases in ons nadeel geweest. Dat hoort nu eenmaal bij het voetbal. De kansen waren verdeeld. De thuisploeg trof de paal, Ciçek kopte op de lat. Het kon dus alle kanten uit. Ons geleverde spel was misschien niet optimaal, maar de drie punten zijn binnen. Dat is nu even het belangrijkste.”

Niet rekenen

Dit was het vijfde duel op rij zonder nederlaag voor KVC Westerlo, maar de manier waarop stemt de supporters toch niet helemaal tevreden. “Het is een feit dat we het soms beter moeten uitspelen”, beseft Brüls. “Nu is het vooral van achteruit zien op te bouwen en hopen dat de tegenstander ergens een gaatje laat vallen. Maar dit soort wedstrijden hadden we twee, drie maanden geleden waarschijnlijk nog verloren. Nu hebben we toch weer stappen vooruit gezet. Ik vergelijk het een beetje met Beerschot. Die hebben vorig seizoen ook niet altijd het mooiste voetbal gebracht, maar staan nu wel op kop in de Jupiler Pro League. Zo zie je maar. We gaan niet te veel rekenen of vergelijkingen maken met de andere ploegen. Daar zet je jezelf alleen maar mee onder druk en dat is niet goed. Wij willen nu nog zoveel mogelijk punten pakken en hopelijk strijden we op het einde van de competitie dan nog mee voor de prijzen.”

Corona

Sterkhouder Christian Brüls moest, vlak na de viering voor zijn honderdste wedstrijd, plots in quarantaine wegens corona. Hij miste twee matchen, maar zaterdag nam hij meteen weer zijn verantwoordelijkheid. “Die positieve test was een complete verrassing”, klinkt het. “Ik stel er mij wel een beetje vragen bij, want zes dagen later werd ik plots weer negatief getest. Het feit dat ik ook twee keer driehonderd kilometer in de auto heb moeten zitten voor een simpele COVID-test, vind ik ook wel wat overdreven. Dat had anders gekund, maar goed. We moeten de situatie accepteren.”