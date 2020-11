Dan toch een olympisch doelpunt

Stabiliteit nodig

“Het was een belangrijke overwinning”, beseft Van Eenoo. “Zo een prestatie als deze hadden we nog eens nodig. We hebben een volwassen wedstrijd gespeeld. Christian Brüls ontbrak wegens corona. Dat bericht was wel even schrikken, want we weten allemaal dat hij een heel belangrijke factor is voor het team. Zowel op als naast het veld. Maar we hebben zijn afwezigheid collectief opgevangen. Met mooi en efficiënt voetbal hebben we Deinze opzij kunnen zetten. Dat hoeft in deze reeks niet altijd het geval te zijn, maar het is natuurlijk wel mooi meegenomen. De voorbije weken werd er iets te onregelmatig gepresteerd, dat is een feit. Het ontbreekt ons nog wat aan stabiliteit. We hebben een vrij jonge groep, maar als iedereen zijn niveau haalt, is KVC Westerlo nog altijd een moeilijk te kloppen team.”