Noel Soumah (KVC Westerlo) voor cruciale trip naar RWDM: “Fouten vermijden”

Er is de voorbije week in het Kuipje ongetwijfeld nog wel nagekaart over die verliesmatch tegen Union. “Dat was inderdaad niet onze beste prestatie die we tot nu toe geleverd hebben”, beseft Noel Soumah. “Het was een match om snel te vergeten. De coach heeft er ons uiteraard op gewezen. Dat is normaal. Of we nu winnen, verliezen of gelijkspelen, hij maakt altijd een uitgebreide analyse. Die wordt dan besproken met de spelersgroep, met de bedoeling om ons weer zo goed mogelijk voor te bereiden op het volgende duel. De focus ligt nu dus eerst en vooral op die dubbele confrontatie met RWDM. Drie dagen later komen zij alweer bij ons over de vloer. Oké, dat is een wat vreemde situatie. Maar we zijn professioneel genoeg om daarmee om te gaan.”