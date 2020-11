Lukas Van Eenoo en Westerlo nu ook onderuit op het veld van RWDM (3-1): “De bal rolt niet in ons voordeel”

Na een kwartier spelen krulde Lukas Van Eenoo de 0-1 enig mooi in de bovenhoek, maar ook nu liet Westerlo de tegenstander zelf weer terug in de match komen. “Dit smaakt heel zuur”, geeft de centrale middenvelder toe. “Tegen Union hadden we écht wel een offday, maar op zich vind ik dat we op RWDM geen slechte match gespeeld hebben. Er werd bij vlagen goed gevoetbald. We zijn een paar keer oog in oog met de keeper gekomen, maar de efficiëntie ontbrak. Die gemiste penalty op slag van rust was het sleutelmoment. Hoewel, in de tweede helft hebben we RWDM toch ook wel op eigen helft weggedrukt. Hun eerste kans ging echter binnen en met die twee individuele fouten hebben we onszelf de das omgedaan.”

Dipje

KVC Westerlo lijkt even in een dipje te zitten? “Dat kan je wel stellen”, beseft Van Eenoo. “De bal rolt op dit moment niet in ons voordeel. Elk foutje wordt meteen afgestraft en zelf hebben we het moeilijk om onze kansen af te werken. En daar draait het nu eenmaal om in het voetbal. Dit is mijn derde seizoen in Westerlo en het is de eerste keer dat ik dit hier meemaak. Ik weet dat we er ons niet mogen achter verschuilen, maar je merkt toch wel dat het coronaverhaal er bij sommige jongens flink ingehakt heeft. Op fysiek vlak zijn we nu stilaan terug waar we moeten staan. Ik begrijp dat de supporters een beetje ontgoocheld zijn, maar goed. We moeten positief blijven. Er zit genoeg kwaliteit in deze groep en er wordt hard gewerkt. Je voelt dat iedereen nog eens snakt naar een driepunter. Dat zou ons weer het nodige vertrouwen kunnen geven.”

Maandag inhaalmatch

Maandagavond volgt al meteen een herkansing, want dan komt RWDM terug naar het Kuipje voor een inhaalmatch. “We hebben dus niet veel tijd om bij die nederlaag stil te staan”, besluit Van Eenoo. “En dat is misschien wel goed. Het is nu niet het moment om naar de rangschikking te kijken, of om over die eerste of tweede plaats te praten. Maar het belang van dit duel is wel duidelijk. Het is aan ons om het tij nu zo snel mogelijk te keren en dat zullen we zelf als ploeg moeten zien te forceren.”