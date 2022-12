LIVE. Spektakel (alweer) in het Kuipje: Janssen en Stengs brengen Antwerp in het slot nog terug naar 3-3!

Belgisch voetbal Complete chaos dreigt: Westerlo wil stappen ondernemen, voor Cercle moet het met 20 clubs

Een competitie met 18 clubs? Dat is buiten Westerlo gerekend - de Kemphanen beloven te procederen als Beerschot en OHL beiden promoveren. Intussen recht Cerclepreses Vincent Goemaere de rug: “Mijn oorspronkelijk plan met 20 clubs is de enige oplossing willen we voor oktober of november weer voetballen.”

9 juli