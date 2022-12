LIVE (di, 20u). “Slechts een klein glaasje”: Westerlo-spelers op kerstdag vroeg uit de veren in aanloop naar duel tegen Antwerp

Belgisch voetbal Westerlo krijgt ongelijk in kortgeding en voetbalt ook volgend seizoen in 1B

De laatste bom is ontmanteld. Westerlo heeft van de kortgedingrechter ongelijk gekregen in haar zaak tegen de Pro League en de KBVB. De competitie in 1A kan komend weekend dus gewoon starten. De Kempenaars eisten om toegevoegd te worden aan 1A met daarbovenop een dwangsom van 5 miljoen euro per match die zonder Westerlo werd gespeeld.

6 augustus