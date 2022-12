LIVE (di, 20u). “Slechts een klein glaasje”: Westerlo-spelers op kerstdag vroeg uit de veren in aanloop naar duel tegen Antwerp, dat met blessurezorgen kampt

Doelman Berke Özer en Westerlo blijven steken op 1-1-gelijkspel in Lommel: “We hebben gevochten voor dat punt”

KVC Westerlo is bij zijn wederoptreden in de competitie niet verder geraakt dan een 1-1-gelijkspel op het veld van SK Lommel. De Limburgers namen een enthousiaste start, terwijl de bleke Kemphanen nooit echt in hun normale ritme kwamen.

18 oktober