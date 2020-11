KVC Westerlo knoopt weer aan met overtuigende thuiszege in inhaalmatch tegen RWDM (3-0)

Een gretig Westerlo nam de partij meteen in handen. In een stevig openingskwartier trapten zowel Abrahams als Brüls het leer recht in de handen van doelman Sadin. In minuut negen had Brüls ook nog eens de winkelhaak in het vizier, maar zijn poging verdween niet ver over en naast het kader. Het eerste gevaar vanwege de bezoekers viel pas halfweg de eerste helft te noteren, maar keeper Özer had niet veel moeite met de kopbal van Le Joncour. Uit de counter die volgde, wist Westerlo dan een corner te halen en die werd door Christian Brüls verrassend rechtstreeks binnengetrapt. Al was het achteraf gezien blijkbaar toch Igor Vetokele die in het pak nog een voet tegen de bal zette, want het doelpunt kwam op zijn naam te staan. De thuisploeg bleef ook na de 1-0 de forcing voeren, maar het bleef bij een paar schuchtere pogingen. Al had Abrahams op slag van rust nog kunnen en moeten scoren. Na een knappe actie via Brüls en Vetokele op links knalde de jonge Zuid-Afrikaan de 2-0 staalhard naast.