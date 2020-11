In Eerste Klasse B zorgt het coronavirus begin november misschien wel voor een vertekend beeld in de rangschikking, maar met slechts één overwinning, vier gelijke spelen en twee nederlagen kan het ambitieuze KVC Westerlo toch niet echt van een geslaagde start spreken. De Kemphanen hebben wel nog drie inhaalmatchen tegoed, maar het is duidelijk dat er nog flink geknokt zal moeten worden om terug bij de top te geraken.

“Deze start hadden we inderdaad niet verwacht”, geeft T2 Eric Reenaers toe. “Die 7 op 21 kunnen we niet wegsteken. Dat zijn magere cijfers. Het zijn niet zozeer die twee nederlagen die doorwegen, maar wel die vier gelijke spelen. Daar schiet je nu eenmaal niet veel mee op. Het feit dat we van onze zeven wedstrijden vijf keer op verplaatsing gespeeld hebben, speelt natuurlijk ook wel mee. Hopelijk gaan onze thuismatchen de komende weken weer doorwegen. Het kan en moet beter.”

Welke conclusies werden getrokken uit die 3-1-nederlaag van vrijdagavond in RWDM?

“We hebben die match tijdens het weekend uiteraard weer grondig geanalyseerd”, klinkt het. “Maar uiteindelijk is er niet veel meer over gezegd. Er was duidelijk beterschap merkbaar in ons spel. We misten zelf drie, vier honderdprocentkansen en we kregen drie vermijdbare doelpunten binnen. Zoiets kan gebeuren, dat hoort nu eenmaal bij het voetbal. We gaan dus niemand een steen toewerpen. Gelukkig hebben we een coach die de groep telkens weer op sleeptouw neemt. Bob Peeters is onze kapitein op het schip. Dat schip wankelt nu wel even, maar ik ben er zeker van dat we hier sterker gaan uitkomen. Als je de spelersgroep op training bezig ziet, de gretigheid druipt ervan af. Die jongens zijn allemaal heel fel gebrand om de huidige situatie snel weer recht te zetten.”

Een snelle blik op de rangschikking geeft wel aan hoe belangrijk de inhaalmatch van maandag wordt.

“We zijn op dit moment niet bezig met het klassement”, aldus Reenaers. “Over een paar weken kunnen de verhoudingen immers weer helemaal anders liggen. Maar iedereen beseft natuurlijk wel dat we nog eens een paar driepunters nodig hebben om weer naar boven te klimmen. Of de druk voelbaar is? Ach, dit is nu mijn achtste seizoen in Westerlo en ik heb nooit anders geweten. Ofwel was er druk om te promoveren, ofwel om de degradatie te vermijden. De luxe om eens een zorgeloos seizoen door te maken, hebben we hier de voorbije jaren nooit gekend. Als er dus één club is die met dit soort druk kan omgaan, is het KVC Westerlo wel.”

Amper drie dagen na de match op RWDM komen de Brusselaars al terug op bezoek in het Kuipje. Een wat vreemde situatie?

“Het format in 1B is sowieso al een beetje speciaal”, beseft Reenaers. “Alle ploegen spelen vier keer op een seizoen tegen elkaar, dus iedereen kent mekaar na al die jaren door en door. Zo heeft RWDM vrijdag zijn kwaliteiten ook weer getoond. Zij speelden hoog en durfden te voetballen. En ik denk dat ze zich maandag bij ons ook niet zullen komen ingraven. We gaan het dus weer niet cadeau krijgen. Wie in deze reeks het verschil wil maken, moet in een match zijn momenten weten te kiezen. Hadden we dat vrijdag op RWDM beter gedaan, had de situatie er nu heel anders uitgezien. Hopelijk staat het geluk deze keer eens aan onze kant, maar dat moet je natuurlijk ook wel zelf zien af te dwingen.”