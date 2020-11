Kader Keita (KVC Westerlo) voor cruciaal duel tegen SK Deinze: “Nog altijd op zoek naar ons beste niveau”

Maxime Biset (Westerlo): “Professio­neel omgaan met situatie”

20 februari Met nog drie ploegen in de running voor de tweedeperiodetitel is het vanaf nu ‘do or die’ tijdens de laatste twee speeldagen in 1B. Westerlo-aanvoerder Maxime Biset pleit vooral voor rust en professionalisme in aanloop naar de kraker van morgen tegen Virton. "We praten best niet te veel over die periodetitel, want dan is de kans groter dat je het uiteindelijk niet haalt”, zegt de ervaren rot.