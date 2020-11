Fabien Antunes (KVC Westerlo) ontgoocheld na 1-1-gelijkspel tegen FC Seraing: “Een gemiste kans”

Als een jury achteraf de partij had moeten beoordelen, had Seraing wellicht gewonnen op punten. In een tactisch steekspel kwam de meeste aanvalslust immers vanwege de bezoekers, maar het was toch Westerlo dat ruim een kwartier voor tijd op voorsprong kwam na een strafschop van Vetokele. Een beetje gevleid misschien wel op dat moment, maar goed. Dat hoort nu eenmaal bij het voetbal. De 1-1 helemaal op het einde smaakte dan ook zuur in het Kuipje.

Stevig blok

“We speelden geen al te beste match”, moet Fabien Antunes toegeven. “Maar we lieten wel een paar cruciale kansen liggen. Chapeau voor Seraing, dat duidelijk niet gekomen was om de nul te houden. We weten allemaal dat het een goed geheel is en ook nu schuwden ze de risico’s niet. Wij hebben daar een stevig blok tegenovergesteld. We wisten het balletje goed bij te houden. Het was wachten op dat ene moment en dat kwam er ook. We kwamen op voorsprong met een penalty. Met nog een dik kwartier te gaan, zag het er dus goed uit. Maar als je dan in de laatste minuten nog de 1-1 slikt, is de ontgoocheling uiteraard groot.”

“Een gemiste kans”, beseft de centrale verdediger. “We hadden een uitstekende zaak kunnen doen in de rangschikking. Bij winst zouden we nu derde gestaan hebben, op een punt van Seraing. Nu zijn er vier ploegen met vijftien punten. Alles is dus nog mogelijk. Het seizoen is nog lang en er zijn nog veel matchen te spelen. We weten wat het doel is van de club en we zullen er allemaal hard moeten voor blijven werken.”

Frustrerend

Na zijn eerste optreden in de partij tegen Union eind augustus verdween Fabien Antunes even uit beeld, maar intussen werd de 29-jarige Fransman -overgekomen van STVV- toch weer opgevist. “Dit was inderdaad mijn tweede basisplaats op rij”, klinkt het. “Vorige week tegen SK Deinze was ik heel tevreden over mijn prestatie, nu iets minder. De samenwerking met Pietro Perdichizzi centraal achterin de defensie verliep nochtans goed. We hadden de spitsen van Seraing in onze greep. Alleen bij die ene kopbal op het einde waren de posities misschien niet helemaal juist ingenomen. Dat is frustrerend voor een verdediger.”