Eerste Klasse B- KVC Westerlo boekt broodnodige thuiszege tegen RWDM (3-0). Igor vetokele: “Knappe prestatie”

In vergelijking met de partij van vrijdag voerde coach Bob Peeters één wissel door. Hij dropte Kurt Abrahams weer in de basiself, ten koste van Thomas Ephastion. Een succesvolle zet zo bleek, want de 23-jarige Zuid-Afrikaan maakte met zijn snelheid en snedige acties mee het verschil. “Ik doe altijd mijn best”, lacht de bescheiden middenvelder. “Fysiek was het een beetje moeilijk, want ik heb dit seizoen nog niet zo veel speelminuten verzameld. Maar ik was uiteraard heel blij dat de coach mij nog eens liet starten. Ik heb alles gegeven voor het team. We hebben de juiste mentaliteit getoond en we zijn blijven vechten tot het einde. We hebben de supporters eindelijk nog eens een overwinning geschonken. Hopelijk zijn we nu weer vertrokken.”

Olympisch doelpunt?

Het was Christian Brüls die halfweg de eerste helft de ban wist te breken met een corner die rechtstreeks in doel belandde. Een olympisch doelpunt dus, of was het toch Igor Vetokele die er nog een voetje tussen stak? De treffer kwam achteraf in elk geval op zijn naam te staan. “Laten we zeggen dat ik met één voet op de lijn stond en de bal nog even raakte”, grijnst Vetokele, die van nature nog altijd een spits is, maar nu meer als flankspeler wordt uitgespeeld. “Het grote verschil met de partij van vrijdag was dat we de kansen nu wél afgemaakt hebben. Het tempo lag hoog en we hebben een paar vlotte combinaties op de mat gelegd. We hebben de ruimte gevonden en deze keer ook goed benut. Dit was een knappe prestatie van het ganse team.”

Opluchting

De opluchting na het laatste fluitsignaal was duidelijk groot in het Westelse Kuipje. “Zeker en vast”, beaamt Vetokele. “We zaten in een moeilijke periode, maar we zijn altijd rustig gebleven en hard en gretig blijven werken op training. Daar zijn we nu eindelijk nog eens voor beloond geworden. Het feit dat we voor de vijfde keer de nul op het bord konden houden, deed deugd. De voorbije weken durfden de kopjes al wel eens naar beneden gaan na een tegendoelpunt. Onze defensieve organisatie was de voorbije jaren nochtans altijd ons handelsmerk, dus dit moet ons toch weer het nodige vertrouwen geven voor de komende weken.”