Doelman Berke Özer en KVC Westerlo strijden tegen FC Seraing om de tweede plaats: “We zijn klaar om er weer in te vliegen”

Voetbal Eerste klasse BNa een lange, maar deugddoende winterbreak lijkt KVC Westerlo klaar te zijn voor de levensbelangrijke terugronde, waarin nog stevig gestreden zal moeten worden voor de prijzen. Na een geslaagde oefenpot tegen STVV (3-0-winst) en een intensieve stageweek in Grobbendonk moeten de Kemphanen zondag de wei in tegen FC Seraing, met de tweede plaats als inzet.

“Dat wordt al meteen een cruciaal duel”, beseft doelman Berke Özer. “Want samen met Lommel zie ik Seraing als een van onze grootste concurrenten voor de tweede plaats. We krijgen zondag dus een uitgelezen kans om al het nodige vertrouwen te tanken voor de rest van de competitie. Zonder de andere teams uiteraard te onderschatten, want we hebben al aan den lijve ondervonden dat we elke match opnieuw gefocust moeten zijn om geen punten te verliezen. Seraing moet nu wel drie geschorsten missen, waaronder hun topschutter Mikautadze. Dat kan een voordeel zijn, maar daar kunnen we maar beter geen rekening mee houden. Ons eigen spel is nog altijd het belangrijkste.”

Drie nieuwkomers

Met Léo Seydoux en Ange-Freddy Plumain haalde KVC Westerlo al twee versterkingen binnen. En woensdag werd ook Rubin Seigers nog vastgelegd. De 23-jarige verdediger genoot zijn jeugdopleiding bij RC Genk. Zij moeten het vertrek van Christian Brüls opvangen. “Christian was onze beste speler”, moet ook Özer toegeven. “Het is jammer dat hij weggegaan is, maar we wisten allemaal dat hij nog eens op het hoogste niveau wilde voetballen. We zullen zijn vertrek dus collectief moeten opvangen. Er zijn drie nieuwe jongens bijgekomen. Seydoux en Plumain hebben we intussen al leren kennen op training. Het is duidelijk dat zij goed kunnen voetballen, maar het zijn ook goeie karakters. Hopelijk kunnen ze het team de komende maanden nog iets bijbrengen.”

Rust gebracht

Kortom, KVC Westerlo lijkt klaar voor de strijd? “Door corona hebben we een zéér drukke eerste competitiehelft gekend. Met soms veel matchen op korte tijd. Die break heeft dus goed gedaan. Het heeft rust gebracht, zowel fysiek als mentaal. Maar iedereen heeft het spelletje natuurlijk ook wel gemist. We zijn blij dat we zondag opnieuw kunnen voetballen. Tijdens de voorbije stageweek zijn we allemaal nog wat meer naar elkaar toegegroeid. We zijn dus volledig klaar om er weer in te vliegen.”