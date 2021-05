De Roeck gaat aan de slag als hoofdtrainer bij Westerlo

“Uit de gesprekken bleek dat Westerlo enorm veel ambitie heeft”, vertelt De Roeck op de clubwebsite. Dat ligt in de lijn van wat ik wil bereiken als trainer. Ik wil Westerlo heel graag bijstaan in dit avontuur.” Ook Wim Van Hove, manager bij Westerlo, is opgetogen met komst van de nieuwe trainer. “We hebben een profiel geschetst van welke trainer bij onze club zou passen. Jonas is daar als topkandidaat uitgekomen. We zijn er dan ook van overtuigd dat we een vruchtbare samenwerking tegemoet zullen gaan”, vertelt Van Hove.