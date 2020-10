Christian Brüls (KVC Westerlo) voor de komst van concurrent Union: “Vorm van de dag zal veel bepalen”

Het zijn vreemde tijden, maar ervaren man Christian Brüls blijft realistisch. “Dit is het nieuwe normaal”, klinkt het. “Iedereen werd opnieuw getest en twee dagen voor de komst van Deinze kwam dan plots het bericht dat de match weer niet kon doorgaan. Dat is niet leuk, want je bent gefocust. Maar het gebeurt nu eenmaal. We hebben ons nu grondig voorbereid op de match tegen Union en dan zullen we wel zien wat de komende weken en maanden nog gaan brengen.”

Geen geheimen

KVC Westerlo speelde zijn laatste officiële thuismatch in competitie op 23 augustus, tegen Lierse-Kempenzonen (0-0). Zonder tegenbericht gaat het duel tegen Union zaterdag wél nog door en dat wordt dan meteen weer een héél belangrijke confrontatie. “Dit wordt een zespuntenmatch”, beseft Brüls. “We weten allemaal dat Union een van de sterkste teams in de reeks is. Vorig seizoen hebben we tot op het einde nog samen gestreden voor de promotie. We hebben dus geen geheimen meer voor elkaar. Afhankelijk van het wedstrijdverloop zullen we onze speelstijl misschien wel wat aanpassen, maar de vorm van de dag zal volgens mij veel bepalen. Wie de grootste wil toont om te winnen, zal aan het langste eind trekken. Ik verwacht dat beide ploegen elkaar lange tijd in evenwicht zullen houden. Zoals alle matchen die we tot nu toe al gespeeld hebben. Het zal dus een kwestie zijn van onze momenten te kiezen. We zullen op de juiste momenten moeten toeslaan.”

Twaalfde man

Wegens de coronamaatregelen is er zaterdag alweer geen publiek toegelaten in het Kuipje. “Dat is écht wel een nadeel”, vindt Brüls. “We missen onze twaalfde man, want de supporters kunnen ons in eigen stadion altijd wel een extra impuls geven. Het is een ingrijpende beslissing, maar het is wel begrijpelijk. De gezondheid van iedereen gaat nu eenmaal voor. Hopelijk komt het ooit weer allemaal in orde.”