Atabey Ciçek kopt KVC Westerlo naar de tweede plaats na spektakelstuk tegen RFC Seraing (4-3).

Een gretig Seraing liet het echter niet aan zijn hart komen. Na een vrij gesloten openingskwartier kwam het eerste gevaar vanwege de bezoekers. Doelman Özer moest zich eerst nog strekken om een gevaarlijke kopbal van Jallow uit zijn kooi te houden, maar niet veel later was het toch raak voor Jallow. Op voorzet van Swers mocht hij de 0-1 van dichtbij inkoppen. Westerlo reageerde via Dierckx. Die werd mooi op weg gezet door Plumain, maar mikte de gelijkmaker op de vuisten van Dietsch. Net voor het halfuur stonden de bordjes weer gelijk. Plumain, mooi diep gestuurd door Abrahams, werkte beheerst af: 1-1. Amper een minuut later kopte Ciçek een gemeten voorzet van Mabea pal op de vuisten van Dietsch, waarna collega Özer aan de overkant een stevige pegel van Al Badaoui Sabri nog van onder de lat wist te duwen. Meteen daarna was Özer wel kansloos toen Jallow een afvallende bal in één tijd op de slof nam. Het leer verdween via de voet van Perdichizzi in doel en zo ging Seraing dus toch nog met een 1-2-voorsprong de rust in.