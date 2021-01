Aanwinst Ange-Freddy Plumain (KVC Westerlo) scoort meteen bij zijn debuut: “Verrast door het niveau van de match tegen Seraing”

Plumain scoorde halfweg de eerste helft de 1-1, terwijl Seydoux de 2-2 aangaf voor Dierckx. Twee cruciale fases dus in een spannend duel dat alle kanten uit kon, maar toch maar beter gewonnen kon worden. “Ik ben heel blij met mijn debuut”, glunderde de 25-jarige Fransman na afloop. “Ik was inderdaad wel wat verrast door het niveau. De intensiteit lag erg hoog, maar ik was er fysiek klaar voor. Het is fijn dat de coach mij meteen het vertrouwen gaf. Ik kreeg de nodige vrijheid en ik blij dat ik met mijn goal mijn steentje heb kunnen bijdragen. Maar het was toch vooral een collectieve prestatie. Het ganse team heeft de juiste mentaliteit getoond, want het was niet simpel om ons tot drie keer toe terug in de match te knokken. We hebben er hard moeten voor werken. Dit was een héél belangrijke overwinning, maar de weg is nog lang. Ik weet wat de ambities van KVC Westerlo zijn, maar we blijven het rustig week per week bekijken.”