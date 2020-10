1B: Union deelt Westerlo een stevige tik uit (1-4).

De thuisploeg kende nochtans een droomstart toen Dierckx op rechts een gemeten voorzet op het hoofd van Cicek schilderde: 1-0 na amper elf seconden spelen. Lang duurde de Westelse vreugde echter niet, want een sterk Union stelde binnen de tien minuten orde op zaken. Eerst was Nielsen bij de pinken om een afgeblokte poging van Undav in doel te werken en niet veel later legde Nielsen zelf de bal mooi breed voor de vrijstaande Vanzeir. Een erg bleek Westerlo was nadien niet meer bij machte om het tij te keren. Integendeel, Union hield de rangen goed gesloten en wist er op slag van rust zelfs nog twee bij te prikken. Lapoussin stuurde uitblinker Nielsen in het straatje en die gleed zijn tweede van de avond voorbij de uitgelopen Özer. In blessuretijd kreeg Vanzeir de nodige ruimte om van dichtbij het genadeschot toe te dienen. Zo stond het zowaar 1-4 bij de rust.