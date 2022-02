Yves Vanderhaeghe (52) bijt van zich af in eerste interview als coach van KVO: “Vier keer play-off I en toch moet ik me nog steeds bewijzen”

Alsof hij nooit is weggeweest. Zo schoof Yves Vanderhaeghe woensdagmiddag aan in de ‘Meeting room’ voor zijn eerste interview als kersvers KVO-coach. Niet tussen de soep en de patatten, zoals dat tot voor kort op De Schorre letterlijk het geval was vóór de bouw van het gloednieuwe oefencomplex: “Ik heb de plannen van dit gebouw nog gezien destijds, samen met Luc Devroe. Of ik daar een aandeel in heb? De verkoop van Marusic, Lukaku en Dimata heeft daar toch wat procenten toe bijgedragen, zeker? Qua structuur is de club er enorm op vooruit gegaan (kijkt om zich heen). Vroeger gaven we theorie in de eetzaal. Als de zon scheen, moesten de gordijnen naar beneden of we zagen niets (grijnst). Tussen de trainingen gingen sommige spelers in hun auto rusten. Om maar te zeggen… Nu zijn er drie slaapzalen en is alles aanwezig om optimaal te werken, rusten en ontspannen.”