Tribune van Coucke molensteen rond nek KVO in 1B: biedt steenrijke Newcastle United oplossing?

Een degradatie heeft financiële gevolgen. Zo ook voor KV Oostende, dat nog steeds jaarlijks 800.000 euro neertelt aan Marc Coucke voor de hoofdtribune. Bieden de eigenaars van Newcastle, eerstdaags op bezoek in Oostende, een oplossing? Of moet KVO met de gewezen voorzitter om de tafel?

KIJK. Samenvatting KV Oostende-OHL

“Een degradatie is een nieuw begin,” klonk het bij COO Thorsten Theys na de 0-4-nederlaag tegen OH Leuven. Dat er veel zal veranderen in Oostende, spreekt voor zich. Parallel met het overnamedossier - de Amerikaanse eigenaren voeren volop gesprekken om de club van de hand te doen - stelt ook Marc Couckes hoofdtribune de club voor een probleem.

Oostende betaalt zoals overeengekomen jaarlijks 800.000 euro voor de huur van de tribune. Een bedrag dat voor een 1B-club nauwelijks te betalen valt. En dus is het opportuun dat Oostende samen met Coucke opnieuw samenzit over de huursom, tenzij een nieuwe investeerder zich geroepen voelt om de in 2016 opgetrokken hoofdtribune over te kopen.

Volledig scherm Voormalig eigenaar Coucke in 2016 bij de werken in het stadion van KV Oostende, toen nog de Versluys Arena. © BELGA

De tribune is in ieder geval onderdeel van de gesprekken die de Amerikaanse eigenaars van Oostende momenteel voeren met potentiële kopers. De maatschappij rond de Chinees-Amerikaanse investeerder Chien Lee en de Amerikaan Paul Conway onderhandelde de voorbije weken onder meer met de Fosun Group, die onder meer het Engelse Wolverhampton bezit. Ook de Amerikaan Bill Foley, eigenaar van Bournemouth, ging om de tafel met KVO. Straks is er ook een verkennend gesprek met de eigenaars van Newcastle United. Het Saoudische Public Investment, dat de Noord-Engelse club samen met haar mede-aandeelhouders tot één van de rijkste clubs ter wereld bombardeerde, toont interesse in de kustploeg. Van concrete onderhandelingen is er evenwel nog geen sprake.

Afwachten of Pacific Media Group de kustploeg de komende tijd verkocht krijgt of niet. De aanhang van de kustploeg liet zaterdagavond met spandoeken en gezangen nogmaals verstaan dat zij in eerste instantie CEO Gauthier Ganaye en bij uitbreiding de eigenaars liever zien vertrekken. PMG paste in eerste instantie wél de ongeveer 6 miljoen euro aan tekorten intussen bij opdat Oostende straks haar licentie krijgt voor volgend seizoen. Een zorg minder voor de gedegradeerde kustploeg, waarin PMG de voorbije jaren ongeveer 10 miljoen euro pompte. Zeker na de degradatie is het ondenkbaar dat ze dit bedrag op tafel zullen zien voor KVO. Wordt vervolgd.