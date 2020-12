Trainer Alexander Blessin opgelucht na winst KV Oostende tegen AA Gent: “Van december een gouden maand maken”

KV Oostende pikt de draad weer op na een schamele één op vijftien. Toegegeven: de overwinning tegen Gent, zondagavond, was verdiend. KVO had de betere kansen en mag na de 2-1 weer wat vrijer ademen. “Na een donkere maand november willen we van december een ‘golden month’ maken", blikt coach Alexander Blessin vooruit.

Een tiende plek en negentien punten na vijftien wedstrijden is dik oké voor het ‘nieuwe’ KV Oostende. Dat er in de toppers tegen Anderlecht, Standard, Club Brugge en Antwerp niet méér punten werd geraapt, werd voor een stuk goedgemaakt tegen het zwalpende AA Gent.

Al kwam de kustploeg alwéér vroeg op achterstand, nadat ze ook al tegen Waasland-Beveren en Kortrijk vroege treffers moest slikken. “Na vijf minuten kregen we opnieuw een te snel en vermijdbaar doelpunt tegen. ‘Och nee, toch niet opnieuw, hé’, dachten we aanvankelijk. Maar eigenlijk hebben we ons vrij snel en goed herpakt. Behalve het schot van Vadis Odjidja in de tweede helft, gaven we heel weinig weg”, weet verdediger Anton Tanghe.

Quote Tegen Waas­land-Beveren en Kortrijk waren we onszelf niet. Nu wonnen we op een goeie manier Coach Alexander Blessin

Kort na de wedstrijd slaakte trainer Alexander Blessin een zucht van opluchting. “Pffff, er zat véél druk op deze wedstrijd. We hadden een goeie en geconcentreerde trainingsweek achter de rug met de focus op de basiselementen. En dan begin je op zo’n manier aan de wedstrijd”, blikt de Duitser nog even terug op de snelle Gentse goal. “Ik moet mijn spelers een groot compliment geven: ze knokten zich snel weer in de match, creëerden kansen en vochten voor elke bal. Eerlijk, ik heb maar één team op het veld gezien: wij. Het was een kwestie van tijd alvorens een doelpunt in ons voordeel ging vallen en wij zijn de verdiende winnaar.”

Veel gepraat

Omdat onderin onder meer Moeskroen en Waasland-Beveren punten wisten te pakken, moest KVO de achterliggers in de mot houden. “Deze drie punten zijn dan ook zó belangrijk”, beseft Blessin. “Tegen Beveren en Kortrijk hebben we ons spel niet gespeeld, we waren onszelf niet. We hebben veel met elkaar gepraat en tegen Gent was het veel beter, absoluut. We wonnen op een goeie manier. Na een donkere maand november willen we van december een gouden maand maken, ‘a golden month’. We hebben alvast een eerste mooie stap gezet.”

Komende zaterdag volgt een interessant streekduel met Cercle Brugge, dat maar drie op achttien punten haalde. Het kalenderjaar wordt afgesloten met nog uitwedstrijden tegen Anderlecht (15/12) en Leuven (26/12) en tussendoor een thuismatch tegen Eupen (19/12).