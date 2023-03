Straks nieuwe eigenaars aan de kust? Chinese holding achter Wolverhampton Wanderers start gesprekken rond overname KV Oostende

De Chinese holding Fosun is in gesprek met Pacific Media Group om zich bij KV Oostende in te kopen. Vraag is of de eigenaars van Premier League-club Wolverhampton Wanderers zullen beantwoorden aan de vraagprijs van tien miljoen euro.