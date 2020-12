Robbie D’Haese viert rentree bij KV Oostende met winst tegen Cercle: “Alleen jammer dat we niet méér wisten te scoren”

Veel blije gezichten bij KV Oostende na de 0-1-zege tegen Cercle Brugge. Hjulsager lukte zijn zesde assist, Vandendriessche scoorde zijn derde goal en Robbie D’Haese vierde zijn rentree na een blessure aan de adductoren. Het was al geleden van 19 september, thuis tegen OH Leuven (3-1-winst, red.) dat de kwieke aanvaller nog minuten maakte. “Tegen Leuven heb ik me tien, vijftien minuten geforceerd en het beetje last dat ik in die match had, erger gemaakt. Ik was daarna hersteld en trainde twee weken voluit. Maar dan, in de oefenmatch tegen Duinkerke (midden november, red.). Ik zou slechts één helft spelen, maar voelde ik plots iets schieten in minuut veertig. En zie, nu mocht ik tegen Cercle invallen en mee in de spits spelen”, lacht een gelukkige D’Haese, die onlangs ook z’n contract verlengde tot 2024.

Vooruit denken

KVO zit na zestien matchen aan evenveel punten (22) als heel vorig seizoen. Opmerkelijk: op een bepaald moment stonden tegen Cercle acht spelers van vorig jaar tussen de lijnen. “Het gaat over de manier waarop gewerkt wordt”, weet D’Haese, die er vorig seizoen ook al bij was. “In de voorbereiding speelden we tegen Union een eerste keer met hoge druk. Maar het liep écht niet goed. De trainer maakte zich wat boos en maakte ons duidelijk waar het om draait. Dan was er die oefenmatch tegen Cercle Brugge (3-1-winst, red.), waarin het spelconcept heel goed werkte. We dachten: ‘Amai, als we zo’n druk zetten, kunnen we iedereen verslaan.’ Dat vooruit denken, is het grote verschil met voorheen. Toen zakten we te vaak in en lieten we de tegenstander het spel maken. Nu jagen we de tegenstrever op de eigen helft op om zo doelpunten te maken – uit statistieken blijkt dat er minder goals uit opbouw gemaakt worden.”

Weer in de top tien

En zo staat KVO weer in top tien – vóór Kortrijk, waar Oostende enkele weken nog kansloos verloor. Het kan snel gaan. “De winst vorige week tegen AA Gent was de sleutel”, weet D’Haese. “De trainer heeft echt de focus gelegd op die thuiswedstrijd. Tegen Cercle hebben we verdiend gewonnen, alleen jammer dat we niet méér scoorden. In het slot hadden we nog geluk en pakte Guillaume Hubert uit met een mooie redding. Nu, drie punten én een clean sheet: dat is een extra dagje vrij”, lacht de 21-jarige Oostendenaar.