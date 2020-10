Ooit in beeld bij Barcelona: Evangelos ‘Evan’ Patoulidis moet verrijking worden op middenveld KV Oostende: “Speelkansen van Theate hebben keuze beïnvloed”

OostendeDe (voorlopig) laatste transfer van KV Oostende luistert naar de naam Evangelos Patoulidis (19). Of zeg maar gewoon ‘Evan’. In de oefenmatch tegen Zwevezele liet de Brusselaar met Griekse roots al flarden van zijn potentieel zien met een knappe goal, bijvoorbeeld. “Ik speelde nog met Arthur Theate bij de beloften van Standard. Toen ik zag dat hij hier direct speelkansen kreeg in het eerste, leek KVO een goeie stap in m’n carrière.” Afwachten of hij - en heel Oostende - maandag überhaupt in actie moeten komen.

Zijn naam en voornaam alleen al verraden een sterke link met de Helleense Republiek. “Mijn grootouders zijn afkomstig uit Thessaloniki, maar mijn ouders zijn in België geboren. Met mijn vader en moeder spreek ik Frans, maar ik ging naar een Nederlandstalige school. En ja, ik spreek een beetje Grieks, al is het echt niet simpel. Langs mijn vaders kant supporteren ze voor PAOK Thessaloniki, toch wel één van de beste ploegen van Griekenland. (knipoogt) Mijn mama is niet zo met voetbal begaan. Ik volg het Griekse voetbal wel een beetje, maar supporter toch meer voor de Rode Duivels. Ze zijn tien keer beter dan de Griekse nationale ploeg. (lacht) Akkoord, Griekenland heeft wél al een Europese titel gepakt (in 2004), maar de ploeg zit nu wel in een dip.” Dat Griekenland in 2015 zelfs van de Faeröer verloor, weet Patoulidis maar al te goed.

Opgegroeid in Brussel, ging Evan sjotten bij het grote Anderlecht. Er werd hem een grote toekomst voorspeld als een soort nieuwe Youri Tielemans. “Ik speelde er van de U7 tot U16. Met Yari Verschaeren bijvoorbeeld doorliep ik de hele jeugd, ook met Jérémy Doku stond ik samen op het veld. Het klopt dat FC Barcelona mij wou halen, toen ik 12 à 13 jaar was. Maar ik was destijds véél te jong om die overstap te maken. Toen ik 15 jaar was, klopte Manchester City aan. Anderlecht wou me niet laten gaan. En toch. In mijn laatste seizoen in Brussel raakte ik geblesseerd en werd ik wat aan de kant geschoven. Kleine fricties tussen mij en de club deden me besluiten dat een vertrek het beste was. Daarna nam Standard mij over en bleef ik drie jaar in Luik. Twee jaar geleden kreeg ik een kans bij de eerste ploeg, maar officiële speelminuten kreeg ik niet. Vorig jaar keerde ik terug naar de beloften van de Rouches, waar ik een heel seizoen speelde. Door Covid werd de competitie stilgelegd, terwijl ook mijn aflopende contract niet werd verlengd. Het was geen makkelijke periode. Dankzij mijn manager mocht ik testen bij KVO, eerst bij de beloften, dan in het eerste.”

Randzaken

“Of ik spijt heb van hoe mijn carrière tot dusver is gelopen? (resoluut) Helemaal niet. Iedereen kiest zijn eigen pad en voor mij is het goed zo. Nu pas begin ik écht te groeien als speler. KV Oostende is een prima stap in mijn carrière, echt. Ik ben absoluut niet ontgoocheld in de voetballerij. Ik wil gewoon plezier beleven op het veld en hard werken ernaast. Want het is niet gezond om je met randzaken bezig te houden. (lacht) Dat is iets voor m’n manager. Dat Doku en Verschaeren nu bij de Rode Duivels spelen? Ik ben oprecht gelukkig voor hen. Ze hebben hun kans gekregen én gepakt. Ik wens ze het aller-allerbeste toe, het zijn fantastische gasten.”

Bij KVO vindt Evan een bekend gezicht terug: Arthur Theate. De verdediger geldt als één van de revelaties aan de kust en zag zijn sterke seizoensbegin beloond met een selectie voor de nationale U21. “Ik speelde met Arthur samen bij de beloften van Standard. Toen de competitie begon, zag ik zijn naam meteen in de basis staan. Ik dacht: ‘wow, da’s straf’. Ik – en niemand, denk ik – had niet verwacht dat hij meteen een vaste waarde zou worden, als je ziet dat hij bij Standard geen kans kreeg. Zijn progressie en speelkansen bij KVO hield ik in het achterhoofd, toen m’n manager me vertelde dat ik hier kon testen. Coach Alexander Blessin gaf aan dat hij me wou beter maken als speler en ik wil die kans dan ook grijpen.”

Achter de spitsen

Patoulidis – vinnig, snel, technisch sterk en een goeie pass – moet KVO nog meer zuurstof geven op het middenveld. “Ik ben een aanvallende middenvelder, die het liefst op links opereerten achter de spitsen. Defensief ontzie ik mijn werk niet. Dat hoort zo in het moderne voetbal. Ach, kijk, ik heb het bij KVO prima naar m’n zin. De aanpassing verloopt goed: ik kom goed overeen met de andere Franstalige jongens – Vandendriessche, D’Arpino, Marquet… maar evenzeer met andere jongeren zoals Tanghe en Bataille. Dit is hier echt een toffe, goeie groep.”