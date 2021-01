Maxime D’Arpino (KV Oostende): “Tegen Kortrijk ideale kans om revanche te nemen”

OostendeNee, de match tegen Eupen was niet goed - dat weten ze bij KV Oostende maar al te goed. Zaterdag volgt een kans op revanche tegen de buren van KV Kortrijk, die net als Oostende 29 punten hebben. “We willen revanche nemen voor die 3-1 nederlaag van in de heenmatch”, zegt maestro D’Arpino.

“We misten precies wat goesting en een gezonde portie agressie, zeker als je meer dan een uur met elf tegen tien man speelt”, blikt Maxime D’Arpino nog even terug op Eupen. “Gelukkig maken we nog die gelijkmaker, maar eigenlijk zijn dit twee verloren punten. Zeker als je weet dat we tegen Charleroi prima hebben gespeeld (en gewonnen met 3-2, red.), was de match tegen Eupen frustrerend. Of het aan de vermoeidheid lag? Dat mag geen excuus zijn. Eupen heeft zelfs geen winterbreak gekend en speelde meer wedstrijden.”

“En daarom willen we ons herpakken tegen KV Kortrijk”, vervolgt de middenvelder. Tegen de Kerels werd eerder al verloren met 3-1 - een nederlaag die toen veel zwaarder had kunnen zijn, ware het niet dat keeper Guillaume Hubert een puike match speelde. “Die heenmatch was helemaal niet goed. Voor die reden alleen al willen we revanche nemen.”

D’Arpino volgt zijn coach, die al langer stelt dat niet de play-offs, maar wel het behoud het belangrijkste doel is. “We willen ons zo rap mogelijk veilig spelen. Daarna zien we wel. Het is wel zo dat we dit seizoen een paar keer de mogelijkheid kregen om stappen in het klassement te zetten, maar het ontbrak ons telkens dat tikkeltje extra. Januari telt nog veel matchen en dus veel te winnen punten. Laat ons dat dan ook doen.”

En dan is er nog het pikante detail dat Kevin Vandendriessche al een contract ondertekende voor twee jaar bij KV Kortrijk. Stelt coach Alexander Blessin hem zaterdag op? Speler en trainer zijn professioneel genoeg om met de situatie om te gaan. “Ik zal me tot de laatste speeldag blijven inzetten voor de club”, liet Vandendriessche via de club weten. “Ik zal zien wie dit drukke speelschema het best verteert”, reageert Blessin. “Wie is het meest scherp, het meest fris. Afhankelijk daarvan kies ik mijn spelers en maak ik een beslissing." Nu, Vandendriessche speelde tegen Eupen zijn 200ste wedstrijd voor KVO en kan op de eeuwige ranglijst nog Xavier Luissint (204), Hedwig Hagers (215) en zelfs Wim Cuffez (218) voorbij als je alle competitiematchen en mogelijke bekerwedstrijden en eventuele play-offs erbij telt. Recordhouder Lars Wallaeys blijft met 328 KVO-matchen buiten schot.