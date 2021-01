Marko Kvasina schenkt KV Oostende op Antwerp volle buit: “Het beste gevoel voor een spits”

Met dank aan Marko Kvasina, die met zijn tweede goal van het seizoen opnieuw voor puntengewin zorgde. “Als je de play-offs wil spelen, moet je ook eens tegen een grote ploeg kunnen winnen,” concludeert de Kroatische Oostenrijker correct. “We deden het opnieuw heel goed, zonder jongens als Theate en de anderen die door Covid-19 opzij staan. Ik voel me natuurlijk heel goed na die winninggoal. Eindelijk begin ik te scoren en deze goal is dan nog eens heel belangrijk ook. Dit is het beste gevoel voor een spits - hopelijk kan het zo doorgaan.”

Druk zetten op coach



Kvasina kende een moeizame voorbereiding in Oostende en belandde na de komst van Gueye op de bank. Bij invalbeurten kon-ie niet overtuigen, totdat de in Wenen geboren spits tegen Eupen alsnog voor een punt zorgde. Zaterdag was zijn kopbal op een mooie voorzet van Skulason er zelfs drie waard. “Met een plaatsje op de bank is niemand tevreden, maar ik kan weinig aanmerken op de keuzes van de coach. Makhtar en Fashion (Gueye en Sakala, red.) doen het gewoon goed - hij heeft geen reden om te veranderen. Als ik scoor, dan zet ik natuurlijk meer druk op de coach. Misschien zal ik in de volgende match of in de toekomst meer spelen. De sterkte van onze groep is dat niemand zich egoïstisch opstelt. Iedereen viert voor het team en dat is wat ik ook heb gedaan.”