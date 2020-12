Man in vorm Guillaume Hubert met KV Oostende naar Cercle Brugge: “December wordt dé maand om punten te pakken”

Coach Blessin hield tegen Gent vast aan zijn 3-5-2-opstelling en voerde ook maar een beperkt aantal spelerswissels door. Man in vorm is toch wel keeper Guillaume Hubert. Tegen KV Kortrijk (3-1-verlies) had Oostende evengoed met forfaitcijfers kunnen verliezen, ware het niet dat Hubert enkele straffe reddingen uit z’n mouw schudde. En ook tegen Gent pakte hij uit met een cruciale save op een schot van Odjidja. “Op dit moment gaat het inderdaad goed”, blijft Hubert bescheiden. “Ik voel me prima en zal alles eraan doen om die vorm aan te houden. Ik ben nochtans gewoon geconcentreerd blijven trainen en voel vertrouwen van de technische staf.”

“Ondanks de één op vijftien heeft de coach inderdaad weinig gewijzigd. Vergeet niet dat onze defensie in het begin van het seizoen prima acteerde”, gaat Hubert voort. “Het was een kwestie van terug te grijpen naar die hoge pressing en stabiliteit van in het begin. We hebben alles goed uitgepraat en onszelf in vraag gesteld. Belangrijk: ook de positieve dingen werden benadrukt, want het was niet allemáál slecht, hé. Je kan niet een heel seizoen op een hoog niveau spelen. Je kan dat wel proberen, maar het lukt gewoonweg niet altijd. Tegen Gent hebben we ons alvast prima herpakt na een lastige maand.”