Maakt Mamadou Thiam zijn officiële debuut bij KV Oostende? “Vier kilogram vermagerd in maand”

Eind oktober ondertekende Mamadou Thiam (25) een contract bij KV Oostende. De Franse Senegalees had een fysieke achterstand weg te werken, maar lijkt stilaan klaar voor de strijd. De kans is niet onbestaande dat coach Alexander Blessin hem heel binnenkort in de selectie opneemt.

Mamadou Thiam was al een tijdje op proef bij Oostende. Zo speelde de aanvaller begin oktober mee in de oefenwedstrijd tegen Zwevezele, waarin hij één keer scoorde en een assist gaf. Ook in de recente oefenpot tegen het Noord-Franse Duinkerke scoorde Thiam. Hij lijkt zich dus goed aan te passen aan het spel van KVO. “Ik ben hier prima ontvangen door spelers en staf. Vooral teammanager Bart Brackez hielp me met het vinden van een woning en auto.”

Er is natuurlijk de link met het Engelse Barnsley, waar Thiam drie seizoenen speelde met onder meer Cameron McGeehan. Hoogtepunt was de titel van derde naar tweede klasse. Ook huidig ‘executive president’ Gauthier Ganaye was bij Barnsley aan de slag. “In Engeland had ik met Daniel Stendel een Duitse coach, net zoals hier met Alexander Blessin. Hun speelstijl is gelijkaardig: hoog druk zetten en uitvoetballen. Alles samengeteld maakt dat het aanpassen makkelijker.”

Aanbiedingen uit Turkije en Qatar sloeg Thiam af. “Het is niet het juiste moment om nu daar te gaan voetballen. Ook voor mijn vrouw en kindje is België een betere optie. Ik woon nu op slechts enkele uren rijden van mijn geboorteplaats Aubervilliers, ten noorden van Parijs.”

Collectief

Thiams laatste officiële wedstrijd dateert al van een jaar geleden. Fysiek moest hij dus van ver komen. “De afgelopen maand ben ik vier kilogram vermagerd. Ik voel me fysiek goed en ben klaar als de coach me nodig heeft. Het maakt me niet uit waar ik word opgesteld: als links- of rechtsvoor of centraal in de spits. Dat ik in de oefenmatchen al kon scoren, is goed voor het vertrouwen, maar ik ben eigenlijk niet bezig met cijfertjes en statistieken. Ik wil deze ploeg iets bijbrengen en het collectief vooruit helpen.”

Senegalees worstelen

Bij het bekijken van enkele van zijn (knappe) treffers voor Barnsley, valt Thiams spectaculaire viering op. Een soort kickboksbeweging. “(lacht) Ach, dat komt uit ‘la lutte sénégalaise’, Senegalees worstelen. Een vriend van mij beoefent die sport en als ik scoor, voer ik voor hem die move. Weet je, deze gevechtssport is dé sport van Senegal en is er groter dan voetbal. Tot wel 60.000 mensen komen in een stadion kijken, waanzin."

Als Thiam tegen Antwerp of Waasland-Beveren z'n opwachting maakt, zal het echter zonder publiek zijn.

Volledig scherm Mamadou Thiam wil voor KV Oostende binnenkort zijn eerste minuten maken. © TVA