KVO hoeft 2,1 miljoen euro makelaarskosten (voorlopig) niet terug te betalen

KV OostendeHet BAS stelt KV Oostende in het gelijk in een geschil met makelaarskantoren J&S en Starfactory van respectievelijk Patrick De Koster en Didier Frenay. De makelaars eisten via het arbitragehof ruim 2 miljoen euro aan makelaarskosten meteen terug. Maar het BAS heeft nu geoordeeld dat de strafrechtbank zich eerst moet uitspreken over een klacht van de club tegen de makelaars, onder meer inzake valsheid in geschrifte.

Even terug naar vorig jaar. Toen sloot KV Oostende een overeenkomst - of dading - af met J&S en Starfactory voor de terugbetaling van 2,1 miljoen euro in verschillende schijven van makelaarskosten bij zes transfers, waaronder die van Landry Dimata naar het Duitse Wolfsburg. Toen de nieuwe Amerikaanse investeerders en bestuurploeg bij KVO voet aan wal zetten in de lente van 2020, werden de verschillende makelaarscontracten en overeenkomsten betwist en besloot de club de terugbetaling te herzien. “Als het zo zit, eisen we die 2,1 miljoen euro meteen terug”, luidde de redenering bij de eisers simpel gesteld.

Afpersing

KV Oostende zelf diende een klacht in met burgerlijke partijstelling tegen J&S en Starfactory bij de onderzoeksrechter in Brugge. De klachten van de club zijn zwaar: “De dading heeft betrekking op valse overeenkomsten en facturen van verschillende misdrijven. De dading is ook enkel ondertekend onder het dreigement dat de makelaars zich zouden verzetten tegen een proflicentie voor KVO.” Met andere woorden: KVO beticht J&S en Starfactory van valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, afpersing en misbruik van vennootschapsgoederen.

De zaak over de dading belandde uiteindelijk op het bureau van het BAS, waarbij J&S en Starfactory hun gelijk trachtten te halen. KVO vroeg het BAS de procedure te schorsen en te wachten op een uitspraak van de strafrechtbank. Het BAS is die redenering nu gevolgd: “Het komt de strafrechter toe om te beslissen of de dading vals is en ze tot stand kwam door afpersing. Dan pas kan het arbitragecollege oordelen of de dading nietig is, wat KVO beweert.”

Bij KVO zijn ze alvast in hun nopjes. “Dit is een belangrijke overwinning. We hebben de nieuwe Amerikaanse eigenaars overtuigd om de nodige juridische stappen te zetten - met succes”, zegt COO Thorsten Theys. “We hebben een sterke zaak bij de strafrechter die eenzelfde impact kan hebben als het arrest-Bosman. We voeren stukken aan met overdreven commissies en makelaarscontracten die zelfs na een transfer werden gewijzigd.” Het kan nog jaren duren vooraleer de strafklacht in de rechtbank wordt behandeld.

In het kamp De Koster reageert men met verbazing op de berichtgeving vanuit KV Oostende. “Het BAS kan niet anders dan de zaak opschorten tot er een uitspraak is van de strafrechtbank”, zegt meester Louis De Groote, die de belangen van Patrick De Koster in deze verdedigt. “Maar daaruit afleiden dat KV Oostende deze zaak gewonnen heeft, is een brug te ver. Het gaat om een overeenkomst gesloten na jarenlange samenwerking die niet alleen door KVO getekend is - zonder één enkele opmerking -, maar in het kader waarvan ook al betalingen werden gedaan door de club. En plots, onder de nieuwe eigenaars, betwist men de geldigheid. Dit gaat louter om vertragingsmanoeuvres. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de overeenkomst zal moeten nageleefd worden als er een uitspraak ten gronde komt in deze zuiver commerciële aangelegenheid.”

Volledig scherm Patrick De Koster. © BELGAIMAGE