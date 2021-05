KV Oostende verwacht licentie na BAS-zitting

Het BAS dient pas voor 10 mei definitieve uitspraak te doen, maar na het korte onderhoud van vanmiddag kan de licentie KV Oostende niet meer ontsnappen. De kustploeg bracht de voorbije weken onder het goedkeurend oog van de licentiecommissie alles in orde, waardoor vandaag voor het BAS snel bleek dat niets de licentie in de weg kan staan. Oostende haalt opgelucht adem en mag zich opmaken voor een nieuw seizoen in 1A: “Alles wat men wou op vlak van transparantie hebben we hen verleend”, aldus COO Thorsten Theys. “Onze inspanningen bleken ruimschoots voldoende - de zitting was heel kort en positief. Onze club wil benadrukken dat de samenwerking met het licentiedepartement, en met Nils Van Brantegem in het bijzonder, de voorbije tijd heel positief en constructief is verlopen”.