KV Oostende sakkert na zuur verlies tegen Club Brugge: “Rode kaart Bataille onterecht”

OostendeKV Oostende verdiende meer tegen Club Brugge dan een 1-3 nederlaag. Maar net als vorige week tegen Standard, ging de kustploeg kopje onder in de slotfase. Over de rode kaart van Jelle Bataille zijn ze bovendien niet te spreken. “Die eerste gele kaart, dat was niet eens een fout”, zucht collega-verdediger Arthur Theate. Na de interlandbreak, op zaterdag 21 november, komt Antwerp naar de kust.

Minuut 59: Jelle Bataille krijgt een gele kaart in een ogenschijnlijk ongevaarlijk en fair duel. Minuut 79: Bataille moet de pas ingevallen Charles De Ketelaere foutief afstoppen en krijgt zijn tweede geel karton. Het zou de ondergang inluiden voor KVO, dat in de laatste tien minuten nog twee tegengoals moest slikken. “Die eerste gele kaart begrijp ik niet", schudt Theate het hoofd. “Hij verovert gewon de bal. Iedereen heeft gezien dat het geen fout was, laat staan een gele kaart. Die tweede gele kaart is iets anders. De inbreng van De Ketelaere was een goeie zet van Club Brugge. Hij bracht frisheid tussen de lijnen.”

Oostende mag evenwel terugblikken op een grotendeels degelijke wedstrijd met veel kansen en druk naar voren. “Het is gewoon zuur dat we voor de tweede keer op rij in de laatste tien minuten punten weggeven. We hadden altijd minstens een puntje moeten pakken tegen zowel Standard als Club Brugge”, gaat Theate door. “Eigenlijk heeft Club Brugge geen échte kansen gekregen tegen ons", pikt Anton Tanghe in. “De eerste en tweede tegengoal komen er na een stilstaande fase. Bij die eerste tegentreffer geeft Club een korte corner en proberen we snel naar voren op te schuiven. Daarbij verliezen we Mats Rits uit het oog. Wat er precies misloopt, zullen we herbekijken.”

Anton Tanghe speelde tegen zijn ex-ploeg, waar hij zowat tien jaar bij de jeugd en beloften speelde. “Ja, dat was wel speciaal. Maar eens die match begint, ben je maar met één ding bezig en dat is winnen. Je wil gewoon die overwinning pakken. Nu, we zullen de komende twee weken hard werken om die fouten eruit te halen en alles te geven tegen Antwerpen. Fysiek zijn we alvast sterk.”