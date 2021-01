KV Oostende pakt 12 op 15 tegen Charleroi: “Grote stap richting het behoud”

OostendeNa een zeer amusante partij hield KV Oostende de drie punten thuis tegen een stug Charleroi. Een dolle handvol minuten op het uur deed de match in het voordeel van de Kustboys kantelen. Brecht Capon, één van de sterkhouders, en doelpuntenmaker Andrew Hjulsager beseffen maar al te goed het belang van deze overwinning in een bijzonder drukke maand januari.

Op de tweede speeldag verloor KVO nog met het kleinste verschil in Charleroi (1-0), nu waren de rollen omgekeerd. “Onze keeper heeft op zich niet veel werk gehad. De Carolo’s drukten, maar zonder echt grote kansen", herinnert Brecht Capon zich. “We maakten op het goeie moment de goals, vooral die derde gaf ons voldoende ademruimte.” Het afstandsschot van Hjulsager was misschien de mooiste goal van de avond. “Mijn omhaal tegen Kortrijk oogde misschien wel fraaier, maar die van zaterdagavond levert de drie punten op en schat ik dus belangrijker in”, knipoogt de Deense middenvelder. “Toen Charleroi de aansluitingstreffer scoorde, bleven we de controle behouden. We hadden zelfs een vierde keer moeten scoren.”

Quote We zetten een goeie stap richting het behoud - onze eerste doelstel­ling Brecht Capon

Goud

Een gouden overwinning, zeker als je weet dat er deze week nóg twee thuismatchen volgen tegen Eupen (dinsdag) en Kortrijk (zaterdag). Deze maand alleen al speelt KVO ook nog tegen Club Brugge, Standard, Antwerp en Zulte-Waregem. “We pakken nu 12 punten op 15. Nadat we 2020 goed hebben afgesloten, zijn we het nieuwe jaar goed begonnen. En met wat nog komt, is het belang van deze overwinning groot”, weet Capon. “Charleroi was het begin van een belangrijk drieluik. We zetten een goeie stap richting het behoud - onze eerste doelstelling - en zullen daarna zien wat nog mogelijk is. Tussen plaatsen zes en twaalf, dertien zit niet veel puntenverschil. Het is een rare competitie en moeten het match per match blijven bekijken. Daarom: de matchen tegen Eupen en Kortrijk, twee tegenstanders die rond ons staan in de tabel, zijn belangrijk.”

Persoonlijke toekomst

En dan is er nog de persoonlijke toekomst van Capon, wiens contract dit seizoen afloopt. “Het is natuurlijk niet leuk om zo weinig te spelen, maar ik blijf mijn werk doen en de kansen pakken als ze komen. Tegen Antwerp en Charleroi heb ik bewezen dat het goed zit. We zijn nu nog maar januari, we zien wel wat mijn persoonlijke toekomst brengt.” En Hjulsager? “Er lopen gesprekken met de club. Ze kunnen de optie lichten voor een extra jaar als ze willen. Er is echter geen haast.”