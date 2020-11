KV Oostende haalt in stevige oefenmatch achterstand op tegen Franse tweedeklasser

Duinkerke. Voor veel West-Vlamingen is de industriestad enkel een uitje waard om naar supermarkt Auchan te gaan. Maar vergis je niet: met USL Dunkerque telt de stad een te duchten voetbalploeg. Na jaren op het vierde en zelfs vijfde niveau, staat dat team nu knusjes in de middenmoot van de Ligue 2. Een niet te onderschatten competitie met daarin traditieploegen als Toulouse, Guigamp, Ajaccio, Auxerre en Caen. En ook de trainer doet een belletje rinkelen: Fabien Mercadal. Vorig seizoen stond hij tien speeldagen aan het roer bij Cercle Brugge. Na een barslechte start - drie op dertig - werd hij echter ontslagen. Nog een leuk detail: de intussen betreurde Fons Bastijns, die vierhonderd matchen voor Club Brugge speelde, werkte in het seizoen 1981-1982 een twintigtal wedstrijden af voor de Noord-Franse club.

Hjulsager op rechtsachter

Bij KVO experimenteerde coach Alexander Blessin met Andrew Hjulsager op rechtsachter en Brecht Capon naast Toby Sibbick in het hart van de verdediging. Robbie D’Haese keerde terug uit blessure en de meest recente transfer, Mamadou Thiam, opereerde rechtsvoor. KVO zette de Fransen onder druk, maar de schaarse keren dat de kustploeg ruimte kreeg, werd het niet goed uitgespeeld. Aan de overkant toonde Duinkerke zich wel efficiënt met een lage schuiver buiten bereik van Bram Castro. Uiteindelijk bracht Thiam de bordjes netjes in evenwicht, toen hij door D’Haese alleen op doel werd gestuurd en de keeper omspeelde.

Na de pauze draafden onder meer Sindrit Guri en Jordy Schelfhout het veld op, samen met vaste waarden Makthar Gueye, Kevin Vandendriessche en Maxime D’Arpino. Er waren ook veel positiewissels. Patoulidis en Bätzner, normaal offensief denkende middenvelders, gingen eventjes op de links- en rechtsachter spelen. Er waren kansen aan beide kanten in een best aangenaam kijkstuk. Schelfhout kwam een paar keer goed tussenbeide. Tegelijk werden de duel niet geschuwd. D’Arpino en Patoulidis mogen content zijn dat ze ongehavend het einde haalden. Malick Keita van de beloftenploeg mocht zijn eerste minuten maken op het middenveld. Uiteindelijk kon Guri in het slot van dichtbij de winnende treffer binnenwerken na geharrewar in de zestien op een corner. Vlak voor affluiten mikte Gueye de 3-1 oog in oog met de keeper nog op de paal.